Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе «ПСЖ» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.

- Верите, что Сафонов может перейти в «ПСЖ»?

- Не знаю, соответствует ли это действительности, но мне хочется порадоваться за ребят, которые прогрессируют. Не знаю, насколько такой переход актуален в наше время, но с точки зрения футбола я радуюсь, когда у ребят есть возможность развиваться дальше. Хотя часто бывает, что такие новости являются уткой. Это известная история. Как правило, так действуют перед переподписанием нового контракта у себя в клубе, тем самым нагнетая интерес.

- В СМИ проходила цифра в 20 миллионов евро, за которые Сафонова могут купить. Не слишком завышенная цена?

- Мне не совеем верится в этот трансефер. А цифра отличная. Хоть когда-то не мы будем платить, а нам заплатят.

- Стоит ли Сафонову ехать в «ПСЖ» и сидеть на лавке?

- Любой футболист сам решает для себя, кем ему быть: первым парнем на деревне или ехать куда-то.

- Есть риск потерять квалификацию, если Сафонов сядет на лавку?

- Естественно, игровой тонус теряется. Как и навыки. Но мы знаем много примеров, когда футболисты выбирают себе именно такую карьеру. Игроки могут находиться в топ-клубе и понимать, что точно уступают конкуренту. Но они хорошо себя проявляют в коллективе для эмоций всей команды и каких-то общекомандных вещей. Если у тебя хороший контракт и ты можешь держать себя в тонусе, хотя это очень сложно, то некоторые идут на вторые роли. Это не единичные случаи.

- Есть примеры россиян с хорошей карьерой в Европе. Из последнего – Миранчук, который на днях выиграл европейский трофей. На него ведь смотрят все ребята из наших лиг, в том числе и молодежь.

- Это прекрасно и является хорошим примером для подражания.

- У «Краснодара» впереди решающий матч, возможно за чемпионство. Могут эти новости как-то сказаться на Сафонове, оказать какое-то дополнительное давление на него или наоборот мотивировать?

- Думаю, что это может пойти только в плюс. Сейчас мир таков, что камеры заглядывают фактически куда угодно. Любая информация, которая появляется об игроке, это хорошо. Если раньше это можно было трактовать как давление на футболиста, то нынешнее поколение спортсменов понимает, что это часть их профессии. Они давно привыкли с этим жить.

Елена Григорьевская