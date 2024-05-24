Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

- У кого больше шансов на победу в РПЛ?

- У «Динамо». В силу того, что у команды больше очков, чем у конкурентов. Команде для чемпионства надо просто не проиграть. Но «Краснодар» играет дома, это тоже своего рода преимущество.

- Что говорит против «Динамо»?

- «Динамо» порой крайне ненадёжно играет в обороне. Но остальные тоже играют неровно, конкурентам не хватает стабильности.

- Но у «бело-голубых» все равно больше шансов на победу?

- Да, все равно они ближе остальных к титулу.

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