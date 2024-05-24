Павлюченко: «У меня есть вопросы к искусственному интеллекту»

Роман Павлюченко, бывший форвард сборной России и «Тоттенхэма» вновь высказался о своём участии в телепроекте ТНТ «Титаны». Участникам на нём предстоит сразиться с искусственным интеллектом.

Павлюченко заявил, что у него есть вопросы к искусственному интеллекту.

«Рассчитывал, что будут испытания на выносливость, где надо бегать и прыгать. Ноги — моя сильная сторона. Но первое же испытание оказалось связано с руками. Мне бы хотелось, чтобы задания как-то больше чередовались: вот в одном задействованы руки, во втором — ноги», - говорит Павлюченко «Газете.Ру», добавляя, что его главная сила точно не в руках.

Напомним, что новое телешоу на федеральном канале стартует 26 мая. Победитель проекта получит 10 млн руб. Помимо Романа, в проекте участвует бывший российский футболист Дмитрий Сычёв.

Павлюченко рассказал, зачем пошёл в шоу «Титаны»