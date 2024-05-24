Кирьяков: «Для Сафонова переход в «ПСЖ» был бы сказкой»

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе «ПСЖ» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.

- Верите, что Сафонов может перейти в «ПСЖ»?

- Тяжело верится, что такой клуб обратил внимание на Сафонова. Наши команды ведь не играют на международной арене. Поэтому с трудом верится, что это правда.

- Но называют даже сумму трансфера - 20 миллионов евро.

- Можно нарисовать любые цифры. Просто в нынешние времена тяжело поверить в то, что один из топ-клубов мира рассматривает нашего игрока. И второй вопрос, там же играет Доннарумма. Сафонова рассматривают как вратаря для ротации? Нужно ли это самому Матвею, ехать туда и сидеть на лавке? Понятно, что он будет бороться за место в составе, но мне не верится, что это возможно. Если такой интерес действительно есть, это плюс нашему футболу. Но одно дело, если это работа агентов, чтобы организовать шумиху и переподписать контракт на более выгодных условиях. Если действительно заинтересованность есть – это другая ситуация.

- Есть риск потерять квалификацию на лавке?

- Это понятно. Но если такое предложение будет – все равно надо ехать и там уже стараться конкурировать. Это, как история Лунина в «Реале». Вроде бы никому не известный парень и по стечению обстоятельств заиграл, после травмы Куртуа. Это еще раз доказывает, что в футболе бывает все. Здесь тоже нельзя исключать такой вариант. Другой вопрос - готов ли Сафонов психологически туда ехать и бороться за место в составе.

- Сафонов заявлял, что хотел бы поиграть за границей.

- Тогда это вообще была бы сказка. «ПСЖ» – один из лучших клубов мира. Но мне все равно не до конца в это верится.

- Может ли переход Сафонова в «ПСЖ» стать трамплином для других наших игроков и поднять престиж российского футбола на европейской арене?

- Понятно, что если кто-то заиграет, то автоматически интерес поднимается. Так всегда было. Просто в связи с политической ситуацией мне трудно поверить в то, что будет какой-то повальный интерес и молодежь поедет туда: Тюкавин, Сперцян. Еще пару человек можно назвать. Сейчас каждый такой случай - это отдельная история. У Кузяева, например, сезон неоднозначный. Головин долгое время там выступает и заработал себе имя.

- У «Краснодара» впереди решающий матч, возможно за чемпионство. Могут эти новости как-то сказаться на Сафонове, оказать какое-то дополнительное давление на него или наоборот мотивировать?

- Все зависит от него. Как он будет воспринимать эти новости. Если профессионально – то ничего не повлияет. Если будет относиться к этому по-другому, это может сказаться. Если за ним там будут пристально следить в этом матче, где будет большое давление, то это может сказаться в худшую сторону, если с нервами проблемы. Если с нервами все нормально, то ничего страшного не будет. Выйдет и сыграет, как умеет.

Елена Григорьевская