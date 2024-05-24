«Балтика» попросила не вызывать Латышонка в сборную в июне

Калининградская «Балтика» попросила не вызывать своего голкипера Евгения Латышонка в сборную России на июньский сбор.

Дело в том, что 2 июня балтийцев ожидает Суперфинал Кубка России. Но также «Балтика» может сыграть и в стыковых матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Они, если «Балтика» туда попадёт, состоятся 6 и 9 июня. А игра сборной России с командой Беларуси запланирована на 7 июня.

«По этим причинам «Балтика» попросила не вызывать вратаря на матчи сборной России», - пишет Metaratings.

На данный момент «Балтика» занимает 15 место в РПЛ, отставание от зоны стыковых матчей составляет три балла. в 30 туре калининградцам предстоит сыграть с «Локомотивом» дома.