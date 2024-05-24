Медина рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился комментарием о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«За кого болею? Наверное, болею за «Динамо» — там играет Карраскаль, мои друзья Бальбуэна и Фернандес», — заявил Медина «Чемпионату».

Футболист считает, что для лиги будет хорошо, если сменится чемпион, ведь «Зенит» выигрывал титул пять лет подряд.

В последнем туре Российской премьер-лиги «Динамо» проведет выездной поединок против «Краснодара». Для завоевания золотых медалей «бело-голубым» достаточно не проиграть кубанскому клубу.

Стоит сказать, что в российской истории «Динамо» ни разу не становилось чемпионом.