Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич обратился к Акинфееву в связи с новым контрактом Игоря

24 Мая 2024 • 18:07 Комментировать

Игорь Акинфеев, легенда московского ЦСКА продлил свой контракт с армейским клубом ещё на два года. Зоран Тошич, его бывший одноклубник по столичному клубу обратился к Игорю в связи с его новым соглашением с «красно-синими».

«Желаю Игорю здоровья, продолжения игры на таком же высоком уровне, и чтобы он смог вместе с ЦСКА выиграть еще один чемпионат», - говорит Тошич для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил Зоран, его совсем не удивило новое соглашение Игоря с ЦСКА.

«Игорь — это ЦСКА, а ЦСКА — это Игорь. Лидер клуба, настоящий капитан», - добавил Тошич.

Напомним, что новое соглашение Акинфеева с ЦСКА подойдёт к концу тогда, когда Игорю исполнится уже 40 лет. А случится это летом 2026 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Зоран Тошич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Левандовски назвал главного фаворита Евро-2024 Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ
Спортивные новости
Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею Швеция в овертайме вырвала победу у Финляндии и вышла в полуфинал чемпионата мира Чехия выбила США из чемпионата мира Канада пробилась в полуфинал чемпионата мира, одолев Словакию Швейцария переиграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.05.24 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1.95 4.00 3.50
Видео
25.05.24 в 16:30
Балтика Балтика
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.40 3.65 2.77
Видео
25.05.24 в 16:30
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
2.20 3.80 3.20
Видео
25.05.24 в 16:30
Рубин Рубин
Сочи Сочи
2.19 3.90 2.96
Видео
25.05.24 в 16:30
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
2.53 3.80 2.53
Видео
25.05.24 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
2.05 3.80 3.60
Видео
25.05.24 в 16:30
Факел Факел
Ахмат Ахмат
1.64 4.00 5.20
Видео
25.05.24 в 16:30
Зенит Зенит
Ростов Ростов
1.30 6.00 10.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Мая
18:20 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» попросила не вызывать Латышонка в сборную в июне
18:16 · Россия. Премьер-лига
Медина рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
18:07 · Россия. Премьер-лига
Тошич обратился к Акинфееву в связи с новым контрактом Игоря
18:04 · Россия. Премьер-лига
Медина объяснил, почему «Спартаку» тяжело в матчах с середняками
18:04 · Россия. Премьер-лига
Известны сроки следующего сезона РПЛ – игры будут даже 8 декабря
17:56 · Россия. Премьер-лига
Объявлена дата Суперкубка России
17:30 · Россия. Премьер-лига
Кафанов отреагировал на продление контракта Акинфеева
17:30 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв сомневается, что Сафонов перейдёт в «ПСЖ»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Корнюхин: «Акинфеева на контракт мотивировал неудачный сезон ЦСКА»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев оценил результаты «Спартака»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Акинфеев по-прежнему горит футболом»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Медина согласен, что «Спартак» провалил сезон
17:01 · Кубок России
Медина: Поражение от «Балтики» — самое незаслуженное в моей карьере
16:58 · Россия. Премьер-лига
Пикущак: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» стал чемпионом»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Шансы у Сафонова в «ПСЖ» будут, надо ими воспользоваться»
Все новости
Рекомендуем