Тошич обратился к Акинфееву в связи с новым контрактом Игоря

Игорь Акинфеев, легенда московского ЦСКА продлил свой контракт с армейским клубом ещё на два года. Зоран Тошич, его бывший одноклубник по столичному клубу обратился к Игорю в связи с его новым соглашением с «красно-синими».

«Желаю Игорю здоровья, продолжения игры на таком же высоком уровне, и чтобы он смог вместе с ЦСКА выиграть еще один чемпионат», - говорит Тошич для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил Зоран, его совсем не удивило новое соглашение Игоря с ЦСКА.

«Игорь — это ЦСКА, а ЦСКА — это Игорь. Лидер клуба, настоящий капитан», - добавил Тошич.

Напомним, что новое соглашение Акинфеева с ЦСКА подойдёт к концу тогда, когда Игорю исполнится уже 40 лет. А случится это летом 2026 года.