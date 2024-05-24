Медина объяснил, почему «Спартаку» тяжело в матчах с середняками

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался об игре команды в матчах против не самых статусных соперников.

«В матчах со «Спартаком» эти клубы всегда стараются выдать матч жизни. Они постоянно играют глубоко в защите, а нам тяжело их вскрывать», — приводит слова Медины «Чемпионат».

Футболист добавил, что если бы «Спартак» смог выиграть у «Пари НН» в недавнем матче, то сейчас боролся бы за чемпионский титул.

После 29 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 49 очков. Стоит сказать, что по итогам сезона «красно-белые» уже не смогут подняться выше четвертой строчки.