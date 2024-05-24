Известны сроки следующего сезона РПЛ – игры будут даже 8 декабря

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило сроки проведения следующего чемпионата России. Базовыми днями первого тура являются 20 и 21 июля. Последний тур запланирован на 24 мая 2025 года.

В 2024 году планируется провести 18 туров Премьер-лиги из 30. Перед зимней паузой игры должны пройти 7 и 8 декабря.

Стоит сказать, что в прошлом году несколько игр прошли при плохой погоде даже раньше – 3 декабря. Тем не менее, тот негативный опыт, как видим, не оказал влияния на формирование календаря.

Ранее мы уже сообщали, что матч за суперкубок России пройдёт 13 июля.