Объявлена дата Суперкубка России

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило календарь следующего сезона. Стоит отметить, что матч Суперкубка России пройдёт в субботу, 13 июля. Именно эта игра по обыкновению будет открывать новый футбольный сезон в стране.

В матче Суперкубка России сыграют чемпион и обладатель национального кубка. Отметим, что титул Премьер-лиги ещё не разыгран – в субботу его разыграют «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Что касается Кубка России, то в суперфинале турнира 2 июня в «Лужниках» сойдутся «Зенит» и «Балтика».

Добавим, что в прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит».