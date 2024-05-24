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Кафанов отреагировал на продление контракта Акинфеева

24 Мая 2024 • 17:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
1 2.10 X 3.85 2 3.30
Через 22 ч. 2 мин.

Виталий Кафанов, который в национальной сборной России является тренером вратарей, отреагировал на новость о том, что Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Новое трудовое соглашение 38-летнего футболиста рассчитано до конца сезона 2025/2026.

«Нисколько не удивлён этой новостью. Вратари с годами становятся только лучше. Я всегда желал ему, чтобы он играл как можно дольше. Игорь – легендарный вратарь. Наверное, мы оценим все его заслуги после завершения карьеры. Так получается, что мы не ценим человека, когда он при деле», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Игорь Акинфеев давно не играет за сборную России. Международную карьеру страж ворот ЦСКА завершил сразу после домашнего чемпионата мира в 2018 году.

ЦСКА перед последним туром Премьер-лиги располагается на шестой позиции в турнирной таблице. В субботу, 25 мая, команда Владимира Федотова будет играть против «Урала» на своём поле.

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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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