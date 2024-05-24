Кузьмичёв сомневается, что Сафонов перейдёт в «ПСЖ»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, верит ли он в возможный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Честно говоря, с трудом. Я удивился этим новостям. Вратарская школа в Европе — на высоком уровне», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что если у «ПСЖ» есть предложение по Доннарумме, то тогда для Сафонова переезд в Париж выглядит интересно.

В этом сезоне 25-летний Сафонов провел 29 матчей в рамках чемпионата России и десять раз сыграл «на ноль».

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 18 миллионов евро.