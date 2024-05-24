Корнюхин: «Акинфеева на контракт мотивировал неудачный сезон ЦСКА»

Игорь Акинфеев, легенда московского ЦСКА во вратарской рамке подписал новое трудовое соглашение с «армейцами». Оно рассчитано на два ближайших года – до лета 2026 года.

Евгений Корнюхин, бывший футболист «Торпедо» предположил, почему Игорь в 38-летнем возрасте решился на новый контракт.

«Сила воли плюс характер — это один момент. Второй — не очень удачный сезон ЦСКА. Согласитесь, команда не на достойном месте и я предполагаю, что Игорь желает более красиво карьеру завершить», - говорит Корнюхин для телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА может занять максимум шестое место в турнирной таблице РПЛ. Из Кубка России армейский клуб вылетел на стадии финала Пути РПЛ, уступив «Зениту».

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА