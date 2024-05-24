Бояринцев оценил результаты «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о результатах столичного клуба в текущей кампании.

«У «Спартака» неудачный сезон. Нет ни медалей, ни Кубка. Да, есть неплохое преображение после ухода Абаскаля. Но сезон провальный», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

За один тур до финиша сезона «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 49 баллов.

Завтра, 25 мая, команда Владимира Слишковича проведет гостевой поединок против «Оренбурга». Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult, начало события — в 16:30 по столичному времени.