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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев оценил результаты «Спартака»

24 Мая 2024 • 17:22 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 2.15 X 4.00 2 3.10
Через 22 ч. 2 мин.

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о результатах столичного клуба в текущей кампании.

«У «Спартака» неудачный сезон. Нет ни медалей, ни Кубка. Да, есть неплохое преображение после ухода Абаскаля. Но сезон провальный», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

За один тур до финиша сезона «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 49 баллов.

Завтра, 25 мая, команда Владимира Слишковича проведет гостевой поединок против «Оренбурга». Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult, начало события — в 16:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев

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