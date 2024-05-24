Широков: «Акинфеев по-прежнему горит футболом»

Роман Широков высказался о своём бывшем партнёре по сборной России – Игоре Акинфееве. Легенда «армейцев» продлил своё трудовое соглашение с ЦСКА, об этом стало известно в пятницу официально.

«Если Игорь продлевает контракт, значит по‑прежнему горит футболом. Если бы ему это не нравилось, он бы не согласился», - говорит Широков для «Матч ТВ».

В подходящем к концу сезоне Игорь периодически уступает более младшему коллеге по позиции – 20-летнему вратарю Владиславу Торопу.

В год окончания нового контракта Акинфеева с ЦСКА голкиперу будет уже 40 лет. Рассчитано соглашение до лета 2026 года.