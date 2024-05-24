Медина согласен, что «Спартак» провалил сезон

Игрок столичного «Спартака» Хесус Медина ответил, считает ли текущий сезон провальным.

«Я знаю, что фанаты разочарованы. И я согласен с ними. В следующем сезоне мы постараемся исправиться. Будем биться до конца», — приводит слова Медины «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, пять раз поразил сетку ворот соперников и ассистировал своим партнерам четыре раза.

По итогам 29 сыгранных туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 49 очков.

В заключительном матче сезона «красно-белые» сыграют на выезде с «Оренбургом». В случае победы «Спартак» при удачном стечении обстоятельств может завершить сезон на одну строчку выше.