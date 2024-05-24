Пикущак: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» стал чемпионом»

Бывший игрок «Краснодара» Игорь Пикущак поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Динамо».

Напомним, для того, чтобы выиграть золото «Динамо» необходимо добиться хотя бы ничейного результата. Главными конкурентами «бело-голубых» в борьбе за титул остаются «Краснодар» и «Зенит».

«Шансы пока есть у каждой команды. Но мне лично хотелось бы, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Понятно, что в последних турах до «Сочи» они теряли очки. Но мотивация будет большой», — цитирует Пикущака «РБ Спорт».

Все матчи заключительного 30-го тура РПЛ состоятся завтра, 25 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.