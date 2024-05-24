Булыкин: «Шансы у Сафонова в «ПСЖ» будут, надо ими воспользоваться»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский клуб рассматривает российского футболиста в качестве второго номера, который мог бы иногда подменять Джанлуиджи Доннарумму.

По мнению Булыкина, даже при условии недостатка игрового времени в «ПСЖ» Сафонов сможет добиться прогресса. В качестве примера эксперт привёл вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

«Даже если он будет вторым, он спрогрессирует гораздо больше, чем если будет первым в какой-то другой лиге. Шансы у него будут, нужно будет ими воспользоваться», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Контракт 25-летнего Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной России в 18 миллионов евро.