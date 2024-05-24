Медина: «Спартак» — главная команда страны, это не сравнится с игрой за ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос, почему в столичном клубе не бывает спокойно.

«Потому что это «Спартак» — главная команда страны. Все говорят о «Спартаке». Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например», — заявил Медина «Чемпионату».

При этом футболист отметил, что серьезное давление не является для него проблемой.

27-летний парагваец перебрался в «Спартак» из ЦСКА прошлым летом. В составе «красно-белых» Медина принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи.

После 29 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, набрав 49 очков.