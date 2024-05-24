Павлюченко: Не стал бы есть червяков и ловить змей ради шоу

Экс-футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о своём участии в телевизионном проекте под названием «Титаны», который с 26 мая будет транслироваться на ТНТ.

«Когда мне позвонили и предложили поучаствовать, я как-то сразу ответил «да». Этот проект связан со спортом, и меня это заинтересовало», — признался Павлюченко в интервью «Газета.Ру».

При этом бывший игрок отметил, что не стал бы сниматься в шоу, где нужно ловить змей или есть червяков.

Ранее Павлюченко заявил, что пошел на проект не ради денежного приза. Стоит сказать, что победитель заберет десять миллионов рублей.