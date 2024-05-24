Гладилин считает, что «Краснодар» имеет хорошие шансы выиграть РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Отметим, что если «быкам» удастся в предстоящей встрече добиться победы, а в параллельной игре между «Зенитом» и «Ростовом» петербуржцы потеряют очки, то «Краснодар» впервые в своей истории завоюет чемпионский титул.

«Он («Краснодар») будет играть в полную силу, и «Динамо» надо проявить свои лучшие качества. У москвичей всё в руках: побеждайте, играйте вничью, и вы — чемпионы. Если они этого не сделают, значит, они не готовы к чемпионству», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится завтра, 25 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.