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Павлюченко рассказал, зачем пошёл в шоу «Титаны»

24 Мая 2024 • 16:23 Комментировать

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о своей цели в шоу «Титаны».

«Моя главная мотивация — это победить соперника, выиграть у тех людей, с кем приходится соревноваться», — приводит слова Павлюченко «Газета.Ру».

Экс-футболист признался, что даже не знал, какой призовой фонд у шоу, ведь это его не интересует. Павлюченко отметил, что пришел на проект в первую очередь ради себя, проверить свои собственные возможности.

Показ шоу «Титаны» начнется 26 мая на телеканале ТНТ. Победитель проекта заберет десять миллионов рублей.

Помимо Павлюченко, в шоу примет участие еще один бывший футболист московского «Спартака» — Дмитрий Сычёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко
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