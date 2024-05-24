Павлюченко рассказал, зачем пошёл в шоу «Титаны»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о своей цели в шоу «Титаны».

«Моя главная мотивация — это победить соперника, выиграть у тех людей, с кем приходится соревноваться», — приводит слова Павлюченко «Газета.Ру».

Экс-футболист признался, что даже не знал, какой призовой фонд у шоу, ведь это его не интересует. Павлюченко отметил, что пришел на проект в первую очередь ради себя, проверить свои собственные возможности.

Показ шоу «Титаны» начнется 26 мая на телеканале ТНТ. Победитель проекта заберет десять миллионов рублей.

Помимо Павлюченко, в шоу примет участие еще один бывший футболист московского «Спартака» — Дмитрий Сычёв.