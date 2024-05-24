Ринат Билялетдинов — об игровом времени Дзюбы: «Правду вам даже в клубе не скажут»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался об игре нападающего московской команды Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

Билялетдинов допустил, что 35-летний Дзюба потерял место в стартовом составе команды из-за того, что руководство «Локомотива» боится активировать опцию автоматического продления контракта игрока.

«Вполне может быть. Это одна из версий. Но правду на эту тему вам даже в клубе не скажут — она выясняется, как правило, позже», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.