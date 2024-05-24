Дзюба пропустит последний матч сезона – названа причина

Нападающий Артём Дзюба не сыграет за «Локомотив» в матче тридцатого тура Российской премьер-лиги против «Балтики». 35-летний футболист не отправился с командой в Калининград.

Как сообщает Sport24, Дзюба не выступит в последнем матче сезона по причине болезни.

Действующий контракт Артёма Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона. Ранее в прессе писали о том, что клуб принял решение не продлевать трудовое соглашение с опытным форвардом.

«Локомотив» перед последним туром занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Матч против «Балтики» команда Михаила Галактионова проведёт в субботу, 25 мая.