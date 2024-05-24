Медина — о Станковиче: «Спартак» подписал хорошего тренера»

Футболист столичного «Спартака» Хесус Медина высказался о назначении Деяна Станковича новым наставником команды.

«Клуб подписал хорошего тренера. Станкович выигрывал чемпионаты разных стран — четыре за пять лет. Всем нравится новое», — приводит слова Медины «Чемпионат».

Парагваец уверен, что Станкович сможет передать «Спартаку» свой богатый футбольный опыт.

Отметим, что до конца сезона «Спартаком» будет руководить Владимир Слишкович, а Станкович присоединится к команде на первом сборе.

25 мая «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом» в рамках 30-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 16:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.