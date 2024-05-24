Колыванов: «Тюкавин должен победить в номинации «Лучший нападающий сезона»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о том, кто должен стать лучшим нападающим текущего сезона РПЛ.

Напомним, за один тур до финиша гонку бомбардиров уверенно возглавляет форвард «Зенита» Матео Кассьерра, который опережает своего ближайшего преследователя Константина Тюкавина на шесть мячей.

В номинации «Лучший нападающий сезона», помимо Кассьерры и Тюкавина, также представлен игрок «Спартака» Александр Соболев.

«Тюкавин нравится больше всех. Он должен победить в этой номинации. Что касается Соболева, то он провёл неоднозначный сезон. Кассьерра забил больше всех. Выбор будет между Тюкавиным и Кассьеррой», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Матчи заключительного 30-го тура чемпионата России состоятся завтра, 25 мая, и начнутся они в 16:30 по московскому времени.