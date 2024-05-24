Балахнин выбрал лучшего тренера сезона в РПЛ

Известный тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос о лучшем тренере нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Лучшим тренером сезона станет либо Личка, либо Ивич. Трудно выбирать, потому что это сезон абсурда, а не хорошей игры», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что выбрал бы Ивича, ведь при нем «Краснодар» демонстрировал стабильность.

Напомним, в середине марта кубанский клуб уволил Ивича и пригласил на его место Мурада Мусаева.

После 29 туров «Краснодар» занимает третье место в чемпионате России, имея в своей копилке 53 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет три балла.