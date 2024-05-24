Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

«Сегодня Игорь Акинфеев подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2026 года», — написала пресс-служба «красно-синих».

Всю свою карьеру 38-летний Акинфеев провел в составе московского ЦСКА. На его счету 766 матчей во всех турнирах. Стоит сказать, что 363 раза голкипер смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков за 29 туров.

В последнем туре команда Владимира Федотова примет дома «Урал». Встреча пройдет 25 мая, начало — в 16:30 по мск.