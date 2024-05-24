Филимонов — о «Спартаке»: «Всё дело в игроках, не тренер выходит на поле»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался об очередной смене тренера в столичном клубе.

Напомним, в середине апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. С начало нового сезона команду возглавит Деян Станкович.

«Смена тренеров в «Спартаке» ни к чему не приводит. Мы видели столько тренеров, а результат тот же. Все же дело в игроках, не тренер выходит на поле», — заявил Филимонов «Матч ТВ».

Эксперт признался, что не понимает, почему в «Спартаке» меняют тренеров, а игроки остаются все те же.

После 29 туров «Спартак» располагается на пятой строчке в РПЛ. В копилке команды 49 набранных очков.