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Канчельскис: «Талалаеву за выход «Химок» в РПЛ памятник поставить?»

24 Мая 2024 • 15:23 Комментировать
Химки
...
Черноморец Нв
Через 20 ч. 40 мин.

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о достижении главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, который сумел вывести подмосковный клуб в Российскую премьер-лигу.  

«Ну и чего, Талалаеву за выход «Химок» в РПЛ памятник поставить? Поздравьте его от меня. Но только время покажет, сколько Талалаев проработает в РПЛ, и насколько долго его клуб там задержится», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, за один тур до конца Мелбет-Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу. Свой последний матч в этом сезоне «красно-чёрные» проведут завтра, 25 мая, против «Черноморца».

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