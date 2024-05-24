Радченко назвал Тюкавина и Козлова лучшими игроками РПЛ

Российский тренер Дмитрий Радченко ответил на вопрос о лучших игроках текущего розыгрыша РПЛ.

«Обычно выделяют футболиста среди нападающих, потому что они забивают и на виду. Поэтому выделю Тюкавина», — заявил Радченко «Чемпионату».

Специалист добавил, что среди молодых лучшим является хавбек «Балтики» Данила Козлов, который демонстрирует яркую игру.

В нынешнем сезоне форвард «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и оформил десять ассистов.

На счету Козлова 13 выходов на поле в составе «Балтики», три забитых мяча и четыре результативные передачи.