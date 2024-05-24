Балахнин: «Напряжение в чемпионской гонке нарастает»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, за один тур до финиша турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает второй «Зенит» на два очка, а третий «Краснодар» — на три.

Балахнин отметил, что уровень команд в РПЛ выровнялся, поэтому интриги в чемпионате России стало больше.

«Клубы из верхней половины турнирной таблицы сдали, стали играть хуже. А представители нижней половины, наоборот, подтянулись и выглядят лучше. И потому в чемпионате РПЛ теперь не редкость, когда аутсайдер отбирает очки у лидера. Потому и нарастает напряжение в чемпионской гонке», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матчи заключительного 30-го тура РПЛ состоятся завтра, 25 мая, и начнутся они в одно время (16:30 по московскому времени).