Денис Адамов рассказал, будет ли следить за матчем «Краснодар» – «Динамо»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов ответил на вопрос, будет ли он следить за игрой «Краснодара» и «Динамо».

Напомним, 25 мая пройдет заключительный 30-й тур чемпионата России. Все матчи начнутся в одно время.

«Будем за своей игрой в первую очередь следить. Все остальное уже потом», — приводит слова Адамова Bobsoccer.

После 29 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.

Для шестого чемпионского титула подряд «сине-бело-голубые» должны одолеть в последнем туре «Ростов», однако этого будет недостаточно. Команде Сергея Семака придется поддерживать «Краснодар» во встрече с «Динамо».