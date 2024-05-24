Широков: «Возможно, Акинфееву пришло время уступить место»

Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался по поводу будущего вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Ранее в прессе появлялась информация о том, что Акинфеев может продлить контракт ещё на два года.

«Всё зависит от физического состояния футболиста. Но, возможно, пришло время уступить место или годик выступать в качестве играющего тренера. Дать больше возможности играть молодым вратарям. Может, стоит больше ключевых матчей давать Торопу», - цитирует Широкова Metaratings.

В апреле Игорь Акинфеев отметил свой 38-й день рождения. Действующий контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона.

ЦСКА перед последним туром Премьер-лиги располагается на шестой позиции в турнирной таблице. В субботу, 25 мая, команда Владимира Федотова будет принимать «Урал».