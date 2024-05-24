Гладилин: «Если «Динамо» сейчас не использует шанс на чемпионство, его может не быть ещё несколько десятков лет»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

После 29 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает второй «Зенит» на два очка.

По мнению Гладилина, если в этом году «Динамо» упустил чемпионство, то новая возможность завоевать титул «бело-голубым» может представиться ещё не скоро.

«Если «Динамо» сейчас не использует этот шанс, его может не быть ещё несколько десятков лет. Сейчас такой расклад, что им и побеждать необязательно. Сыграют вничью — и становятся чемпионами», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Динамо» проведёт завтра, 25 мая, против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.