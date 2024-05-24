«Операция прошла идеально» — Тороп

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о своём состоянии.
Напомним, в кубковом матче против «Зенита» 20-летний футболист получил серьёзную травму лица после столкновения с Нуралы Алипом.
«Со мной все хорошо. Можно сказать, что операция прошла идеально!» — заявил Тороп Bobsoccer.
Кроме того, футболист поблагодарил всех, кто за него переживает, и кто его поддерживает.
В текущем сезоне Тороп провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что Тороп был выписан из больницы после успешно проведенной операции.
Бан пользователя