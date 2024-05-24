Ташуев: «Сейчас у «Динамо» больше шансов на чемпионство»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, прямо сейчас турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Динамо», опережающее второй «Зенит» на два очка. Третьим идёт «Краснодар», который отстаёт от «бело-голубых» на три балла.

«Сейчас у «Динамо» больше шансов на чемпионство, так как их устраивает ничья. Многое будет зависеть от тренерских решений и правильного расставления акцентов», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

Матчи заключительного 30-го тура РПЛ пройдут завтра, 25 мая. «Зенит» сыграет с «Ростовом», а «Динамо» сойдётся в очном поединке с «Краснодаром».