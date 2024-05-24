Гладилин обвинил Абаскаля в провале «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин назван причину неудачного выступления «красно-белых» в текущем сезоне чемпионата России.

«Причиной того, что «Спартак» не смог побороться за чемпионство, является неопытность тренера Абаскаля. Было очень много тренерских ошибок», — приводит слова Гладилина Legalbet.

По мнению эксперта, «Спартак» потерял шансы на трофей еще в первом круге. Слишкович хорошо отработал, пытался исправить ситуацию, но было уже поздно, считает Гладилин.

За один тур до конца сезона «Спартак» находится на пятой строчке в Российской премьер-лиге, имея на счету 49 баллов.

В новом сезоне столичным клубом будет руководить сербский специалист Деян Станкович.