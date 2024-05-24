Агент Михайлова: «Интерес к Ярославу есть из разных клубов РПЛ»

Василий Голяна, агент полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова, выступающего сейчас на правах аренды за «Оренбург», высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, многое в судьбе 21-летнего футболиста будет зависеть от позиции «Зенита». Также Голяна подчеркнул, что Михайлову необходимо получать достаточное количество игрового времени.

«Интерес к Ярику есть из разных клубов РПЛ. Обсудим все варианты. По состоянию на данный момент он возвращается в «Зенит». Начнёт подготовительный этап в составе питерской команды, по остальному пока решения нет», — приводит слова Голяны «РБ Спорт».

В текущем сезоне Михайлов провёл за «Оренбург» 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей.