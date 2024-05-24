Мор: У «Ростова» будет максимальный настрой, но «Зенит» должен побеждать

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился комментарием о предстоящем поединке «Зенит» - «Ростов».

«Зенит» побеждать должен, но это точно будет непросто. Шанс «Ростова» — это амбиции главного тренера. Нет никаких сомнений в том, что настрой «Ростова» будет максимальным», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Игра 30-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет завтра, 25 мая. Стартовый свисток арбитра запланирован на 16:30 по мск. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что для оформления чемпионского титула «Зениту» необходимо обыграть «Ростов», а также болеть за победу «Краснодара» над «Динамо».