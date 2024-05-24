Широков оценил сезон «Спартака»: «На своём привычном уровне»

Бывший футболист сборной России Роман Широков ответил на вопрос, являются ли результаты «Спартака» в завершающемся сезоне разочаровывающими.

«Спартак» как «Спартак». На своём привычном уровне», - сказал Широков в интервью для Metaratings.

Отметим, что «Спартак» завершит чемпионат России либо на пятом, либо на четвёртом месте. В последнем туре команда Владимира Слишковича будет играть против «Оренбурга» на поле соперника. Матч пройдёт в субботу, 25 мая.

Добавим, что летом главным тренером «Спартака» станет известный в прошлом футболист Деян Станкович.