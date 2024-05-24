Камоцци: «Я хотел бы увидеть Сперцяна в Италии»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, признался, что хотел бы увидеть полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в одном из итальянских клубов.

По мнению эксперта, у Сперцяна есть всё для того, чтобы выступать в Европе.

«Сперцян ещё в прошлом сезоне заслуживал перехода в европейский клуб, у него есть все качества, чтобы преуспеть тут. Лично я хотел бы увидеть его в Италии», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.