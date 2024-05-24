Широков: «Тюкавин не готов к Европе»

Известный в прошлом футболист Роман Широков считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не должен стремиться сменить клубную прописку ближайшим летом.

«Он не готов к Европе, что бы ни говорили его кураторы», - сказал Широков в ходе интервью для Metaratings.

Широков отметил, что Тюкавин имеет высокий потенциал. При этом бывший игрок сборной России указал на то, что твёрдым игроком основного состава Тюкавин является только полгода. Широков считает, что Тюкавину пока рано смотреть в сторону европейских клубов.

Отметим, что в 37 матчах сезона 2023/2024 Тюкавин забил 17 голов.