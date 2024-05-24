Мор: «Станкович — лучший вариант для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«Станкович близок к нам по менталитету. На мой взгляд, он просто лучший вариант для «Спартака», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что игроки «Спартака» с воодушевлением восприняли новость о назначении сербского специалиста.

Напомним, прямо сейчас временным наставником «Спартака» является Владимир Слишкович. После 29 туров РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице. Свой заключительный в этом сезоне матч москвичи проведут завтра, 25 мая, против «Оренбурга».