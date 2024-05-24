Рапопорт: «Уйти в «ПСЖ» и сесть там на скамейку — не самый лучший вариант для Сафонова»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал информацию о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ».

Рапопорт усомнился в том, что Сафонов является лучшим голкипером России на сегодняшний день. По мнению эксперта, 25-летнему футболисту нет смысла переходить в «ПСЖ» и сидеть там на скамейке запасных.

«Уйти в «ПСЖ» и сесть там на скамейку — не самый лучший вариант для голкипера, который привык всё время играть. И потом я не могу сказать, что игра Сафонова в этом сезоне вызывает восхищение. Он играет с ошибками», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до конца января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.