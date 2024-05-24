Гасилин сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Динамо»

«Мне кажется в этом матче будут голы. Наш чемпионат в концовке показывает, что голов очень много, 29-й тур вообще был рекордным на голы. Я бы поставил обе забьют и «Краснодар» не проиграет», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».