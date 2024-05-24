Гасилин сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Динамо»

В рамках 30-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле встретится с московским «Динамо». Об этом поединке поделился мнением бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин.
«Мне кажется в этом матче будут голы. Наш чемпионат в концовке показывает, что голов очень много, 29-й тур вообще был рекордным на голы. Я бы поставил обе забьют и «Краснодар» не проиграет», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».
Матч «Краснодара» и «Динамо» состоится в субботу, 25 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этим поединком «быки» занимают третье место в таблице, а «бело-голубые» - первое.
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