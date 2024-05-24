Петржела: «Личка приведёт «Динамо» к чемпионству»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

Напомним, за один тур до конца сезона «бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

«На мой взгляд, сейчас Личка — один из лучших тренеров в РПЛ, он хорошо работал с «Оренбургом», а сейчас может стать чемпионом с «Динамо». Думаю, завтра Личка приведёт «Динамо» к чемпионству», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Динамо» проведёт завтра, 25 мая, против «Краснодара». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.