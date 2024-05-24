Известный тренер Станислав Черчесов приехал в Нижний Новгород на конференцию. Между тем, как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», руководители «Пари НН» обратились к Черчесову с просьбой – заехать на клубную базу и выступить с мотивирующей речью перед футболистами.

«Приехал на ЦИПР! Раз здесь, заехал на тренировку!» - комментарий Черчесова приводит источник.

Перед последним туром Премьер-лиги «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне стыковых игр. Чтобы точно не вылететь напрямую, нижегородцам в субботу нужно набирать очки в гостях у «Крыльев Советов».