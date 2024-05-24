Габулов назвал команду с самыми большими шансами на чемпионство в РПЛ

Экс-вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов в разговоре с журналистами поделился мнением о шансах команд в чемпионской гонке Премьер-лиги.
«Наибольшие шансы стать чемпионом у «Динамо», так как сейчас оно на первом месте и есть запас. Все в руках «бело-голубых», и они в собственной игре могут завоевать чемпионство», - приводит слова Владимира «Спорт-Экспресс».
По итогам 29 туров Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 баллами лидирует в турнирной таблице. На второй позиции с 54 очками располагается петербургский «Зенит». Третью строчку с 53 баллами занимает «Краснодар».
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