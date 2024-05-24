«Спартак» выбрал нового полузащитника - названо имя

Полузащитник Виктор Солопов, который является воспитанником академии «Чертаново», может продолжить карьеру в топ-клубе Российской премьер-лиги.

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», подписать 16-летнего хавбека собирается московский «Спартак». «Красно-белые» планируют оформить сделку в летнее трансферное окно.

Солопов провел шесть матчей в Юношеской лиге, отметившись двумя забитыми мячами.

После 29 туров чемпионата России спартаковцы набрали 49 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В последнем туре «красно-белые» на выезде встретятся с «Оренбургом».